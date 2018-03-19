2018-03-19T11:51:13+03:00
Дом. Семья

Американский фермер обнаружил удава с двумя головами

Мужчина передал редкую рептилию ветеринарам
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В дикой природе такие рептилии нежизнеспособны, их шанс на долгую жизнь крайне малВ дикой природе такие рептилии нежизнеспособны, их шанс на долгую жизнь крайне малФото: скриншот видео
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Фермер из американского штата Флорида нашел редчайшего удава с двумя головами. Мужчина немедленно подобрал рептилию и отвез ее к ветеринарам.

Специалисты исследовали необычную змею и установили, что у нее не только две головы, но и два сердца и два пищевода. В связи с этим ветеринары предполагают, что рептилия не сможет долго прожить в дикой природе. Скорее всего, питон не сможет самостоятельно добывать необходимое количество пищи, пишет сайт телеканала «Звезда».

«Большинство змей, рожденных таким образом, умирают, потому что они не могут добывать достаточно питания. Кроме того, у них могут быть общие почки и проблемы с дефекацией», - цитирует ветеринара Лару Тилен телеканал «360».

Специалист добавила, что раздельные пищевые системы не мешают змее жить, но только под присмотром людей. В дикой природе такие рептилии нежизнеспособны, их шанс на долгую жизнь крайне мал.

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