В Сирии боевики семь раз за сутки нарушили режим перемирия

СЕГОДНЯ 12:06 2018-03-19T12:06:29+03:00

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Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с нарушениями режима прекращения боевых действий, зафиксировала семь случаев стрельбы в провинциях Сирии. Два случая произошли в Алеппо и еще пять — в Латакии.

Установлено, что борьба велась из минометов и стрелкового вооружения велась на территориях, которые находятся под контролем боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена на территории России). При этом, в целом, ситуация в зонах деэскалации оценивается экспертами как стабильная, передает сайт телеканала «Звезда».

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию на территории Сирии. В населенный пункт Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор были доставлены продукты питания. Местные жители получили 1,3 тонны продовольствия.