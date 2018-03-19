2018-03-19T12:06:29+03:00
Политика

В Сирии боевики семь раз за сутки нарушили режим перемирия

Стрельбу зафиксировали в провинциях Алеппо и Латакия
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Сирии вновь нарушен режим перемирияВ Сирии вновь нарушен режим перемирияФото: REUTERS
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Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с нарушениями режима прекращения боевых действий, зафиксировала семь случаев стрельбы в провинциях Сирии. Два случая произошли в Алеппо и еще пять — в Латакии.

Установлено, что борьба велась из минометов и стрелкового вооружения велась на территориях, которые находятся под контролем боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена на территории России). При этом, в целом, ситуация в зонах деэскалации оценивается экспертами как стабильная, передает сайт телеканала «Звезда».

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию на территории Сирии. В населенный пункт Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор были доставлены продукты питания. Местные жители получили 1,3 тонны продовольствия.

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