Россельхознадзор усилил лабораторный контроль за продукцией «Мираторга», «Черкизово» и PepsiCo

СЕГОДНЯ 17:35 2018-03-19T17:35:37+03:00

Россельхознадзор нашел в продуктах "Мираторга" и PepsiCo не указанные в составе ингредиенты и вредные вещества. Фото: Лия МУРАДЬЯН

В продуктах нашли не указанные в составе ингредиенты, вредные вещества и бактерии

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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ввела усиленный лабораторный контроль за производителями животноводческой продукции, среди которых числятся предприятия «Мираторга», «Черкизово» и PepsiCo. Подведомственные лаборатории Россельхознадзора в ходе совместных проверок нашла в продуктах не указанные в составе ингредиенты, вредные вещества и бактерии.

Всего в «черном списке» ведомства значится 16 предприятий. В ряженке АО «Вимм-Билль-Данн» (PepsiCo) специалисты нашли сульфаметазин, в тушке цыпленка-бройлера ОАО «Куриное царство», входящего в группу «Черкизово», - остатки кокцидиостатиков и линкозамидов, в белгородских пельменях подразделения «Мираторга» ЗАО «СК Короча» - ДНК ингредиентов, не указанных производителем в составе продукции.

В конце января 2018 года Россельхознадзор сообщал о другом нарушении предприятий PepsiCo. Тогда ведомство возбудило административное дело пртив компании за поставку просроченного молока на Рубцовский завод. В частности, под подозрение попали филиалы в Красноярском крае, Новосибирской и Омской областях.