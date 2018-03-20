2018-03-20T13:03:44+03:00
Наука

Названа еще одна опасность алкоголя

Злоупотребление спиртным может вызвать аритмию
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Алкоголь способен повысить риск сердечно-сосудистых заболеванийАлкоголь способен повысить риск сердечно-сосудистых заболеванийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Чрезмерное употребление спиртного способно привести к фибрилляции предсердий. Это разновидность сердечной недостаточности, которая может стать хроническим заболеванием. К таким выводам пришли ученые из Мюнхенского университета, проведя исследование с участием трех тысяч человек.

Для участия в эксперименте специалисты пригласили добровольцев, из числа участников пивного фестиваля Октоберфест 2015 года. Всем участникам исследования делали электрокардиограмму (ЭКГ) и измеряли концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе. Помимо этого учитывался возраст добровольцев, их возраст , наличие сердечно-сосудистых заболеваний, принимаемые лекарства, а также наличие или отсутствие у них привычки к табакокурению, пишет сайт «Дни.ру».

Оказалось, что высокая концентрация спирта в выдыхаемом воздухе связана с увеличением частоты сердечных сокращений. Со временем, если человек употребляет алкоголь на постоянной основе, это может привести к аритмии, передает сайт «Свободная пресса».

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