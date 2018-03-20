В Литве осквернили памятник советским гражданам, погибшим от рук литовских националистов

СЕГОДНЯ 13:28 2018-03-20T13:28:01+03:00

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В Литве неизвестные облили красной краской и разрисовали памятник советским гражданам, зверски замученным "лесными братьями" - местными партизанами, что воевали за независимость Литвы.

На мемориале, который находится в деревушке Грибине, неподалеку от города Мариямполе, вандалы намалевали свастику и четыре пятиконечные звезды, с подписью, что выходка приурочена к столетию со дня провозглашения Литовской Республики.

Следы вандализма местные жители уже стерли. Однако, городские власти Мариямполе задумались о том, чтобы убрать памятник вовсе. Чтобы не притягивать к нему излишнее внимание. Как заявила мэр города Мариямполе Ирена Лунскене, мемориал не числится в реестре памятников и объектов культурного наследия Литовской республики с 2014 года, - пишут местные СМИ.

Монумент в Гибине был установлен на месте, где в июне 1946 года в засаду попал грузовик, в кузове которого находился 21 человек. Все они были расстреляны литовскими национальными партизанами.