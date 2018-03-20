СЕГОДНЯ 18:12 2018-03-20T18:12:40+03:00

В Лондоне эвакуировали вокзал в связи с задымлением Фото: REUTERS

В настоящее время вокзал возобновил свою работу

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Во вторник, 20 марта, в Лондоне эвакуировали вокзал Виктория из-за задымления. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила пожарная служба британской столицы.

Отмечается, что на вокзал вызвали пожарные расчеты, чтобы выяснить причину задымления.

Позже транспортная полиция Лондона сообщила, что вокзал возобновил свою работу.

"Вокзал Лондон Виктория теперь снова открыт для граждан после того, как сработала пожарная тревога", — говорится в сообщении службы в Twitter.

Подробности инцидента не сообщаются.

Напомним, 15 марта полиция Лондона проверила подозрительный сверток, доставленный в Вестминстерский дворец - резиденцию парламента страны. Он оказался неопасным. На этой неделе это уже пятый инцидент с подозрительными посылками. Так, 12 марта в дворце были найдены два подозрительных почтовых отправления.