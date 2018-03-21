2018-03-21T13:07:55+03:00
Спорт

Матч Россия - Бразилия прокомментирует Леонид Слуцкий

А болельщики смогут наблюдать игру в интерактивном режиме по интернету
Сергей КИРИЛЛОВ
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Матч в прямом эфире покажет Первый канал, а комментировать его вместе с Кириллом Дементьевым будет экс-тренер сборной России Леонид СлуцкийМатч в прямом эфире покажет Первый канал, а комментировать его вместе с Кириллом Дементьевым будет экс-тренер сборной России Леонид СлуцкийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу, 23 марта, сборную России по футболу ждет серьезный экзамен. Команда Станислава Черчесова в «Лужниках» сыграет против пятикратных чемпионов мира - бразильцев. И пусть самый дорогой футболист мира Неймар в Москву не приехал, но и других кудесников мяча в сборной Бразилии хватает.

Матч в прямом эфире покажет Первый канал, а комментировать его вместе с Кириллом Дементьевым будет экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий.

Кстати, матч будет доступен и в режиме уникальной интерактивной онлайн-трансляции. У болельщиков теперь появилась возможность на сайте 1tv.ru/live следить весь матч за каким-нибудь конкретным игроком. К примеру, за звездой сборной Бразилии Филиппе Коутиньо или за линией защиты сборной России. Также зрители будут иметь возможность увидеть игру с разных ракурсов, в том числе и при помощи летающей камеры «паук».

Игра пройдет в Москве на арене «Лужники» 23 марта.

Начало прямого телеэфира на Первом канале – 18:50.

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