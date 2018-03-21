Визовые центры Польши в России приостанавливают работу с 27 марта

СЕГОДНЯ 15:55 2018-03-21T15:55:47+03:00

Последний день приема документов в Москве — 22 марта 2018 года

Изменить размер текста: A A

Все визовые центры Польши в России временно приостанавливают работу с 27 марта 2018 года. Об этом сообщил визовый провайдер VFS Global, который сотрудничает с польской стороной. Последний день приема документов в региональных визовых центрах был 20 марта. Последний день приема документов в Москве — 22 марта.

С сегодняшнего дня региональные визовые центры будут работать только на выдачу готовых паспортов, а после 23 марта эту функцию будет выполнять визовый центр в Москве.

С 23 марта подать заявление на визу можно только через Консульский отдел посольства Республики Польша в Москве и при условии предварительной регистрации.

На сайте посольства Польши в России отмечается, что визовые заявления во всех визовых центрах московского округа с 27 марта временно не будут приниматься.