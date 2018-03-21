«Газпром» оспорит законность наложенного Украиной антимонопольного штрафа

СЕГОДНЯ 17:28 2018-03-21T17:28:58+03:00

Компания подаст в международный арбитраж иск о нарушении своих прав киевским властями

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Изъятие Киевом украинских активов «Газпрома» незаконно, считают в компании. Представители холдинга собираются обратиться в международный арбитраж с иском о нарушении прав «Газпрома». Компания намерена добиться признания решения Антимонопольного комитета Украины о взыскании с «Газпрома» штрафа в $6.6 млрд рублей недействительным.

«"Газпром" ранее уже направил Украине уведомление о нарушении украинской стороной своих обязательств по защите инвестиций и в настоящее время готовит соответствующий иск для обращения в международный арбитраж», - говорят в «Газпроме».

Действия Киева нарушают соглашение правительств России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года, пояснили ТАСС в газовом холдинге.

Ранее сайт kp.ru передавал слова министр юстиции Украины Павла Петренко об аресте почти всех активов «Газпрома» на территории страны. Меру Петренко обосновал решением украинского суда о нарушении «Газпромом» антимонопольного законодательства. Общая стоимость аретсованных активов составила $3.8 млн.