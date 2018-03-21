В Минобороны заявили, что на территориях боевиков в Сирии нашли более 40 тонн отравляющих веществ

СЕГОДНЯ 17:45 2018-03-21T17:45:59+03:00

При этом, по данным ведомства, международные организации отказались сотрудничать с правительством Сирии в расследовании

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В Сирии на освобожденных от боевиков территориях обнаружено более 40 тонн отравляющих веществ, при этом международные организации отказались от взаимодействия с властями страны в расследовании инцидентов с использования химического оружия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-майор Игорь Кириллов.

«Дамаск официально подтвердил готовность оказать содействие в проведении любого расследования химического нападения в Сирии. Однако международные организации отказались сотрудничать с правительством Сирии, фактически пособничая террористическим организациям в их незаконной деятельности», - сказал Кириллов на брифинге для иностранных послов в среду, 21 марта.

Он отметил, что в Сирии на освобожденных сирийскими правительственными войсками от боевиков территориях обнаружено более 40 тонн отравляющих веществ, а также подпольные цеха по производству химических боеприпасов, передает ТАСС.