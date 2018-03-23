2018-03-23T15:39:40+03:00
В мире

В МИДе России рассказали об "очередной победе Киева над здравым смыслом"

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что разрыв экономических связей в РФ поставит простых украинцев на грань выживания
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В Незалежной продолжает крепчать маразм, считают в МИД РоссииВ Незалежной продолжает крепчать маразм, считают в МИД РоссииФото: Иван ВИСЛОВ
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В российском Министерстве иностранных дел прокомментировали денонсацию Украиной договора об экономическом сотрудничестве с Россией. По признанию заместителя директора Департамента МИД РФ по информации и печати Артема Кожина, Киев продолжает придерживаться политики — рубить сук на котором сидит.

"На днях украинскими властями было заявлено о принятом кабинетом министров Украины решении о прекращении действия программы экономического сотрудничества РФ и Украины на 2011-2020 годы. Налицо последовательная и упорная реализация киевским режимом своей стратегической цели - нанести максимальный ущерб собственной экономике", - считает российский дипломат.

По словам Кожина, уже очень скоро простой украинский обыватель почувствует на собственной шкуре плоды "очередной победы киевского режима над здравым смыслом", что приведет, в свою очередь, к полной деиндустриализации Украины.

"Отказываясь от какого-либо сотрудничества с Россией, нынешние украинские власти в антироссийском угаре своими же руками фактически уничтожают доставшееся им от Советского Союза наследство в передовых, высокотехнологичных отраслях, в частности в атомной промышленности, в атомной энергетике, в ракетостроении, в космических технологиях, в авиационной промышленности, в транспорте, в военно-промышленной сфере", - отметил Кожин.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, кабмин Украины разорвал 21 марта договор экономического сотрудничества с Россией от 2011 года, который предусматривал самый широкий спектр взаимодействий между странами, и был рассчитан до 2020 года.

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