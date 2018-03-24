Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-При Австралии"

СЕГОДНЯ 12:22 2018-03-24T12:22:26+03:00

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В Мельбурне в субботу, 24 марта, прошли квалификационные соревнования на первом этапе нового сезона "Формулы-1" - "Гран-При Австралии". Победа в предварительных заездах осталась за британцем Льюисом Хэмилтоном. Лучший круг он прошел за 1 минуту 21,164 секунды. Второй - финн Кими Райкконен из "Феррари", уступивший 0,664 секунды. Третья позиция - за немцем Себастьяном Феттелем из "Феррари" - 1 минута 21,838 секунды. Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин свою первую квалификацию завершил на 19-й позиции - 1 минута 24,922 секунды. Его напарник по команде Лэнс Стролл из Канады - 14-й, он прошел свой лучший круг за 1 минуту 24,230 секунды. Вместе с тем, в квалификации разбил свой болид Вальттери Боттас, а Даниэль Риккьярдо получил штраф за нарушение скоростного режима. Гонка пройдет в Мельбурне завтра, 25 марта.