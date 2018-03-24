2018-03-24T12:40:23+03:00
Политика

Голодец рассказала о подготовке к визиту в Россию премьер-министра Японии

Мероприятия с участием Синдзо Абэ состоятся в Москве и Санкт-Петербурге в мае
Екатерина БОЛГОВА
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Вице-премьер РФ Ольга ГолодецВице-премьер РФ Ольга ГолодецФото: Евгения ГУСЕВА
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Вице-премьер РФ Ольга Голодец назвала текущий год особым для развития отношений России и Японии. На 25-26 мая запланирован визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ, мероприятия с его участием пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

"2018 год - год особый для российско-японских отношений. Это будет год России в Японии и Японии в России", - сказала Голодец.

По ее словам, в течение года пройдут более 120 мероприятий в области политики, экономики, образования и культуры.

В свою очередь, министр экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко заявил, что почувствовать результаты этого сотрудничества должны жители и России, и Японии.

"Я очень хотел бы, чтобы в преддверии встречи на высшем уровне между лидерами наших стран в мае мы смогли бы придать как можно большему числу проектов конкретную форму, чтобы народы двух стран могли ощутить результаты сотрудничества", - сказал японский министр, передает РИА Новости.

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