2018-03-24T16:51:50+03:00
В мире

В Иране назвали провокацией обвинения США в кибератаках

В министерстве иностранных дел назвали такие заявления "очередным доказательством того, как враждебно настроена действующая власть США ко всему иранскому народу"
Екатерина БОЛГОВА
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В США обвинили 9 иранцев в кибератакахВ США обвинили 9 иранцев в кибератакахФото: REUTERS
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Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Гасеми назвал незаконной провокацией обвинения в кибератаках, предъявленные США в отношении иранцев.

"Эти обвинения незаконны и являются провокацией, хх нельзя оправдать. Это очередное доказательство того, как враждебно настроена действующая власть США ко всему иранскому народу", - сказал Гасеми в субботу, 24 марта.

Он отметил, что такими шагами Вашингтон не сможет помешать научно-техническому развитию Ирана, передает агентство Tasnim.

Напомним, 23 марта власти США предъявили обвинения девяти гражданам Ирана за хакерские атаки на 320 университетов в 22 государствах. Сообщалось, что ущерб от этих действий якобы составил порядка 3,4 млрд долларов. По утверждению Вашингтона, "выкраденная информация использовалась Корпусом "стражей исламской революции" или была продана для получения выгоды Ираном".

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