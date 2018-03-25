2018-03-25T21:39:43+03:00
Общество

Россия представила фотовыставку в штаб-квартире ООН

Мероприятие приурочено к началу Десятилетия действий «Вода для устойчивого развития»
Алексей ОСИПОВ
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Выставка приурочена к празднованию Всемирного дня водных ресурсовВыставка приурочена к празднованию Всемирного дня водных ресурсовФото: Алексей ОСИПОВ
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В штаб-квартире ООН, расположенной в Нью-Йорке, открылась фотовыставка, подготовленная постпредством нашей страны при Объединенных Нациях. Работы российских и зарубежных фотографов посвящены роли водных ресурсов в жизни человечества.

Постпред РФ при ООН С. Кононученко сообщил, что «представленные фотографии призваны продемонстрировать многогранность воды, как ценного ресурса для обеспечения жизни на Земле, сохранения биоразнообразия, развития энергетики и сельского хозяйства».

Выставка приурочена к празднованию Всемирного дня водных ресурсов, а также началу Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития».

Автором инициативы по учреждению Всемирного дня водных ресурсов является Таджикистан. Она нацелена на привлечение всех заинтересованных участников к реализации проектов по обеспечению доступа к чистой воде в наиболее уязвимых странах и регионах мира.

Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» одобрено Генассамблеей ООН. Оно началось 22 марта с.г. и закончится во Всемирный день водных ресурсов в 2028 году.

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