2018-03-26T07:31:42+03:00
Политика

Боевики обстреляли здание спортивного клуба в Дамаске

По данным российского Центра по примирению сторон, погиб один человек, пострадали шестеро
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Боевики обстреляли спортивный клуб в ДамаскеБоевики обстреляли спортивный клуб в ДамаскеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Террористы обстреляли здание спортивного клуба в столице Сирии Дамаске. Как сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, в результате происшествия погиб один человек, пострадали шестеро, зафиксированы разрушения.

"Сохраняется напряженной ситуация в Восточной Гуте. После временного затишья, связанного с активизацией переговорного процесса, возобновились обстрелы Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки ракетному обстрелу подверглось здание спортивного клуба в столичном районе Эль-Мезза", - сказал Евтушенко.

Он отметил, что такие действия можно назвать провокационными.

"Они (обстрелы мирных кварталов Дамаска) направлены на срыв ранее достигнутых договоренностей по нормализации обстановки в Восточной Гуте", - добавил начальник Центра, передает ТАСС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
По делу о пожаре в Кемерове задержаны четыре человека
Авиазавод в Иркутске начнет сборку серийных лайнеров МС-21 в июле
Самолет авиакомпании Air Canada экстренно сел в Вашингтоне из-за задымления
Ягланд от имени Совета Европы выразил соболезнования России в связи с трагедией в Кемерово
Число погибших при пожаре в Кемерове составило 48 человек
Погода в Москве на 26 марта 2018 года: ожидается до 4 градусов тепла
Губернатор Кемеровской области назвал сумму выплат семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Посольство России в США призвало Белый дом «помочь Лондону и успокоить Даунинг-стрит»
Спасатели не нашли людей в третьем кинозале ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
Захарова: То, что сейчас делает Великобритания по отношению к России – это «черный пиар» мирового масштаба
«Надежда есть всегда»: Глава МЧС рассказал о поисках людей после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Кемеровские спасатели ищут более 40 детей, пропавших после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Египтяне выбирают нового президента
ПВО Саудовской Аравии перехватили семь ракет, запущенных из Йемена
Захарова: Трагедия в Кемерово должна стать уроком для всех
СМИ сообщили о задержании главы фирмы, владеющей ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово