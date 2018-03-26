Боевики обстреляли здание спортивного клуба в Дамаске
Террористы обстреляли здание спортивного клуба в столице Сирии Дамаске. Как сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, в результате происшествия погиб один человек, пострадали шестеро, зафиксированы разрушения.
"Сохраняется напряженной ситуация в Восточной Гуте. После временного затишья, связанного с активизацией переговорного процесса, возобновились обстрелы Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки ракетному обстрелу подверглось здание спортивного клуба в столичном районе Эль-Мезза", - сказал Евтушенко.
Он отметил, что такие действия можно назвать провокационными.
"Они (обстрелы мирных кварталов Дамаска) направлены на срыв ранее достигнутых договоренностей по нормализации обстановки в Восточной Гуте", - добавил начальник Центра, передает ТАСС.