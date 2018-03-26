Самолет авиакомпании Air Canada экстренно сел в Вашингтоне из-за задымления

СЕГОДНЯ 07:59 2018-03-26T07:59:43+03:00

Лайнеру пришлось совершить посадку в 38 километрах от места назначения, никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

В столице США совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Air Canada из-за задымления на борту.

Как сообщила телерадиовещательная корпорация CBC, ЧП произошло вечером в воскресенье, 25 марта. О появлении дыма в кабине пилотов сообщил один из летчиков.

Самолет совершал рейс Air Canada 7618 по маршруту Торонто - Вашингтон. Отмечается, что лайнеру пришлось совершить экстренную посадку в 38 километрах от места назначения: вместо вашингтонского аэропорта Рональда Рейгана, в который он направлялся, самолет сел в вашингтонском аэропорту имени Даллеса.

На борту находились 63 пассажира и четыре члена экипажа. Всех людей эвакуировали через аварийные выходы, никто не пострадал. Из-за происшествия одна взлетно-посадочная полоса аэропорта временно была закрыта.

Начато расследование для установления причины появления дыма.