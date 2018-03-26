2018-03-26T11:36:24+03:00
Экономика

Банкротам запретят на три года регистрацию ИП

Отсчет будут начинать с момента окончания реализации имущества
Алексей КАРЕЛИН
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Госдуме предложили отсчитывать срок запрета на регистрацию ИП позже, с конца реализации имущества.Госдуме предложили отсчитывать срок запрета на регистрацию ИП позже, с конца реализации имущества.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Запрет на регистрацию ИП банкротам могут сократить с пяти до трех лет. Такое предложение внес на рассмотрение Госдумы депутата от КПРФ, глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. В случае одобрения его инициативы отсчет срока запрета будут начинать с момента окончания реализации имущества банкрота.

Действующее законодательство запрещает банкротам заниматься индивидуальным предпринимательством в течение пяти лет, юридическим лицам – года со дня признания банкротом. Реализация его имущества завершается позже, а сам процесс может идти долго.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рекомендовала доработать законопроект: предусмотреть случаи отмены запрета и выделить отдельным случаем запрет на работу на руководящей должности в компании.

Руководитель практики банкротства «Инфралекс» Станислав Петров рассказал «Известиям», что дифференциация сроков запрета была бы разумной. Реальное финансовое состояние банкрота и необходимость введения запрета можно оценить только после того, как гражданин рассчитается со всеми кредиторами.

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