Глава МВФ предложила странам зоны евро создать специальный фонд «на черный день»

СЕГОДНЯ 15:55 2018-03-26T15:55:06+03:00

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предложила странам зоны евро создать специальный фонд "на черный день", благодаря которому государства могли бы преодолевать последствия экономических спадов.

«МВФ давно уже выступает за создание центральных налогово-бюджетных институтов. Сегодня мы публикуем доклад, в котором описываем, как это может работать. В нем предлагается создания "фонда на черный день", в который государства ежегодно делают взносы, чтобы наращивать активы в хорошие времена», - заявила Лагард во время выступления в Берлине.

Она отметила, что в будущем в зависимости от глубины экономического кризиса государства смогут получать отчисления для покрытия дефицит бюджета.

"В исключительных случаях фонд также получит возможность привлекать заемные средства, однако любые займы будут погашаться будущими взносами стран-участниц", - добавила глава МВФ, передает ТАСС.

В настоящее время Евросоюз активно обсуждает тему масштабной реформе зоны евро.