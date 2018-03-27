2018-03-27T15:49:33+03:00
Происшествия

В Испании задержана самая разыскиваемая преступница Европы

Женщина занималась торговлей наркотиками
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Испании задержали самую разыскиваемую преступницу ЕвропыВ Испании задержали самую разыскиваемую преступницу ЕвропыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Самая разыскиваемая преступница Европы была задержана сотрудниками правоохранительных органов Испании. Речь идет о женщине по имени Таня Варела. Стражам порядка удалось выйти на ее след и задержать преступницу в Каталонии в муниципалитете Виланова‐и‐ла‐Желтру.

По сообщениям местных СМИ, женщина обвиняется в преступной легализации денежных средств и торговле наркотиками. Варела фигурирует в списке 70 самых разыскиваемых Интерполом преступников. При этом в этом документе она единственная женщина. На арест самого одиозного нарушителя закона женского пола были выданы сразу три ордера.

Отметим, что преступника находилась в бегах целых семь лет. Полиции европейских стран не удавалось установить местоположение Тани с 2011 года, пишет сайт argumenti.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что в испанской провинции Малага местные сотрудники сил безопасности задержали девятерых предполагаемых преступников. Они подозреваются в отмывании денег и в принадлежности к организованным преступным группировкам, передает сайт «Свободная пресса».

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