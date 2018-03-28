2018-03-28T05:08:12+03:00
Общество

Мавзолей Ленина и Красную площадь закроют для посещений 31 марта

Доступ Красную площадь в субботу, 31 марта, будет ограничен
Юлия ДИВЕЕВА
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Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади в МосквеМавзолей Владимира Ленина на Красной площади в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мавзолей Ленина на Красной площади будет закрыт для посещений 31 марта. Об это сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

В ведомстве уточнили, что в субботу на площади будет проводиться выпуск слушателей Московского высшего общевойскового командного ордена Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменного училища, передает ТАСС.

В этот день будет также ограничен доступ к некрополю у кремлевской стены и на Красную площадь, уточнили в ФСО.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в 2017 году главную площадь страны закрывали 5 и 7 ноября в связи с подготовкой и проведением торжественного марша к 76-й годовщине военного парада 1941 года. В эти дни москвичей и гостей столицы не пускали в мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены.

А в феврале 2015 года мавзолей Ленина закрыли на 2 месяца для проведения плановых профилактических работ.

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