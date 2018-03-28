На Украине поезд сошел с рельсов из-за разобранного железнодорожного полотна

СЕГОДНЯ 13:26 2018-03-28T13:26:00+03:00

Полиция намерена привлечь к уголовной ответственности тех, кто разобрал железнодорожное полотно и сдали его на металлолом

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На Украине в Тернопольской области несколько вагонов пригородного поезда сошли с рельсов. Об этом в среду, 28 марта, сообщила пресс-служба Украинской железной дороги ("Укрзализныця").

По информации Укрзализныци, причиной ЧП стало хищение неизвестными значительной части железнодорожного полотна на перегонном участке Гусятин — Копычинцы.

"Вагоны поезда сошли с рельсов в результате хищения ворами материалов верхнего строения пути. О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги сообщили прокуратуру и Службу безопасности Украины", - говорится в сообщении компании.

В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. Однако из-за ЧП на данном участке движение поездов было восстановлено только спустя несколько часов.

Сообщается, что Службой безопасности Украины и местной прокуратурой по данному факту возбуждено уголовное производство. Ведется поиск украденного железнодорожного полотна. По предварительным данным, рельсы были сданы в один из пунктов приема металла в соседней Ивано-франковской области.