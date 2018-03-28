В Чехии пять человек пострадали в аварии с участием двух грузовиков и автобуса

СЕГОДНЯ 15:28 2018-03-28T15:28:13+03:00

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Два грузовика и автобус столкнулись на скоростной магистрали около полудня 28 марта рядом с городом Вишков в Чехии. Пострадали пять человек, один из них получил тяжелую травму. Об этом сообщил журналистам представитель полиции Павел Шваб.

Автоавария случилась на 189-ом километре скоростной магистрали D1, которая протягивается с юго-востока на север Чехии и соединяет города Брно и Острава. В районе аварии на всех полосах проезд заблокирован, автомобили движутся по объездным путям. На место происшествия выехала «скорая помощь», вылетел вертолет спасательной службы.

В автобусе, как сообщает CTK, было около 10 пассажиров. Один мужчина и две женщины получили ранения умеренной тяжести, их доставят в больницу. Водителю одного из грузовиков оказали медицинскую помощь на месте, второго, с тяжелой травмой, отправят в больницу на вертолете.

Причины авария пока неизвестны. Как сообщает пресс-секретарь спасательной службы Майкл Оба, один грузовик столкнулся с другим, а затем врезался в автобус.