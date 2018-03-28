"Мой малыш - моя лучшая песня": певица Джамала родила первенца

СЕГОДНЯ 17:23 2018-03-28T17:23:28+03:00

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Победительница европейского конкурса песни «Евровидение-2016» украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала (Сусанна Джамаладинова) стала мамой. Об этом сама артистка сообщила на своей странице в соцсети

«Наш маленький принц. Моя лучшая песня. Эмир-Рахман Сеит-Бекир оглы Сулейманов», — раскрыла певица имя сына.

После того, как Джамала узнала, что ждет первенца, она неоднократно рассказывала, что планирует рожать на Украине и что в декрет идти не собирается. Певица также отмечала, что воспитывать ребенка она и ее муж планируют в мусульманских традициях.

Сусанна Джамаладинова под сценическим именем Джамала выступает на эстраде уже более десяти лет. Она исполняет песни в стиле фолк-поп. Однако известна широкой публике певица стала после того, как в 2016 году выиграла песенный конкурс "Евровидение", спев провокационную песню «1944» о высылке крымских татар.