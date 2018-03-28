Под Москвой столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавший

СЕГОДНЯ 17:21 2018-03-28T17:21:32+03:00

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28 марта на 51-м километре Дмитровского шоссе в Подмосковье столкнулись шесть автомобилей. Один человек пострадал, его доставили в больницу. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины ДТП, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Все участники автоаварии двигались в одном направлении в сторону области. ДТП произошло примерно в 16:10 и затруднило движение на шоссе.

Как пишет «Подмосковье сегодня», ДТП произошло в районе городского поселения Икша Дмитровского района. Автобус вез детей и четырех взрослых сопровождающих из Московского планетария в Дмитров, когда врезался в попутный автомобиль.

28 марта произошла массовая авария на Октябрьском мосту в Красноярске, пишет сайт kp.ru. Одна иномарка подрезала другую, та врезалась в «Ладу», отечественный автомобиль - в четвертую машину. Водителя одной из иномарок госпитализировали.