Российский рынок акций снизился вслед за мировыми площадками

28 Март 22:14 2018-03-28T22:14:17+03:00

Курс доллара вырос в среду до 57,76 рубля

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В среду, 28 марта, российски рынок акций снизился вслед за мировыми площадками. ПО мнению специалистов, это происходит на фоне напряженности из-за высылки несколькими западными странами российских дипломатов и ожиданий ответных действий Москвы.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2249,23 пункта, снизившись на 0,6%, индекс РТС потерял 1,4%, оставив 1226,8 пункта .

Курс доллара вырос на 0,25 рубля, до 57,76 рубля.

Напомним, ранее в среду замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что рассматриваются различные варианты ответных действий после высылки более 100 российских дипломатов.

Как передает "Интерфакс", подешевели акции "Башнефти" (-4,4%), "Распадской" (-3,4%), "Магнита" (-3,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-3,1%), "Россетей" (-3,1%), "Мечела" (-2,6%), Сбербанка (-2,5%) и "АЛРОСА" (-2,5%).

Прибавили акции ПАО "Полюс" (+5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%, до 3927 рублей), "Мобильных телесистем" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,2% "префы"), "Интер РАО" (+0,3%).

Ранее упали индексы американских бирж на фоне скандала вокруг компании Facebook.