Два израильских истребителя провели разведоперацию в воздушном пространстве Иране

СЕГОДНЯ 21:06 2018-03-29T21:06:52+03:00

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В марте 2018 года два израильских истребителя F-35 провели разведывательную операцию в воздушном пространстве Ирана.

Как сообщила кувейтская газета Al-JArida со ссылкой на анонимный источник, самолеты пролетели над Сирией и Ираком. Отмечается, что они остались незамеченными для радаров, средств ПВО и систем слежения Сирии, Ирака и Ирана. После этого истребители пересекли границу с Ираном.

По данным СМИ, самолеты собирали разведывательные сведения в районе иранских городов Бендер-Аббас, Исфахан и Шираз. Подчеркивается, что израильскую сторону интересовали объекты, имеющие отношение к ядерной программе Тегерана.

Точная дата разведывательной операции ВВС Израиля неуточняется. В израильских вооруженных силах эти сообщения не прокомментировали.

28 марта в Израиле заявили, что полеты в Сирию были возобновлены после того, как в начале февраля сирийские системы ПВО обстреляли несколько самолетов ВВС Израиля, что стало ответом на израильские авиаудары по сирийским военным объектам.