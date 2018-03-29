2018-03-29T21:06:52+03:00
В мире

Два израильских истребителя провели разведоперацию в воздушном пространстве Иране

По данным СМИ, израильская сторона собирала данные о ядерной программе Тегерана
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Два израильских истребителя провели разведоперацию в ИранДва израильских истребителя провели разведоперацию в ИранФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

В марте 2018 года два израильских истребителя F-35 провели разведывательную операцию в воздушном пространстве Ирана.

Как сообщила кувейтская газета Al-JArida со ссылкой на анонимный источник, самолеты пролетели над Сирией и Ираком. Отмечается, что они остались незамеченными для радаров, средств ПВО и систем слежения Сирии, Ирака и Ирана. После этого истребители пересекли границу с Ираном.

По данным СМИ, самолеты собирали разведывательные сведения в районе иранских городов Бендер-Аббас, Исфахан и Шираз. Подчеркивается, что израильскую сторону интересовали объекты, имеющие отношение к ядерной программе Тегерана.

Точная дата разведывательной операции ВВС Израиля неуточняется. В израильских вооруженных силах эти сообщения не прокомментировали.

28 марта в Израиле заявили, что полеты в Сирию были возобновлены после того, как в начале февраля сирийские системы ПВО обстреляли несколько самолетов ВВС Израиля, что стало ответом на израильские авиаудары по сирийским военным объектам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24