Школьникам упростят обязательный ЕГЭ по иностранному языку

СЕГОДНЯ 13:55 2018-03-30T13:55:39+03:00

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Обязательный ЕГЭ по иностранному языку станет проще, его сможет сдать ученик самой обычной школы. Задания создадут на основе материалов всероссийских проверочных работ. Об этом рассказали в Рособрнадзоре. Обязательный ЕГЭ по иностранному языку введут в 2022 году.

В 2018 году выпускники школ, изучавшие английский, французский и немецкий языки, впервые напишут итоговые контрольные работы. Из них исключили эссе на иностранном языке, в содержательной части вместо научно-популярных текстов появятся тексты о России и жизни российского школьника.

Рособрнадзор утвердил «дорожную карту» внедрения базового обязательного ЕГЭ по иностранным языкам на 2018–2022 годы. Вводится новая модель экзаменов будет поэтапно, пишут «Известия». Сейчас ЕГЭ по иностранному языку включает 40 заданий в письменной части, среди которых эссе, письмо и аудирование, и четыре задания в устной.