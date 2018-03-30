2018-03-30T14:11:51+03:00
В мире

Эстонские наркоманы украли у офицера НАТО флешки с секретными данными

Кроме того, злоумышленники прихватили из машины военного ноутбук и планшет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Эстонские полицейские смогли оперативно поймать всех преступниковЭстонские полицейские смогли оперативно поймать всех преступниковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Офицер Бундесвера, который возглавляет штаб центра компетенции киберзащиты НАТО, Франц Лантенхаммер стал жертвой грабителей. Злоумышленники разбили стекло его автомобиля и украли носители с секретными данными.

Инцидент произошел почти год назад в Таллине. Перед отлетом во Франкфурт военнослужащий решил прогуляться и оставил свою машину на парковке в старом городе. Вернувшись через полтора часа обратно Лантенхаммер уже не обнаружил своих заранее собранных чемодана и сумки. Именно в них офицер оставил ноутбук Бундесвера, планшет, принадлежащий эстонским Силам обороны, и пять флэшек с закриптованными сведениями.

Полицейские Таллина сработали довольно быстро и, проверив записи с камер видеонаблюдения, узнали на кадрах уже знакомого им 28-летнего местного жителя, неоднократно попадавшегося на употреблении наркотиков. Мужчина без сопротивления впустил правоохранителей в свою квартиру и признался в краже. Воришка почти сразу понял, что украл вещи военного, а потом уже ждал стражей порядка.

Все вещи были возвращены владельцу, кроме планшета, который наркоман успел продать за 50 евро. Менее чем за сутки, правоохранители нашли и покупателя. Также был задержан 22-летний соучастник преступления, которого уже судили за попытку взлома банкоматов.

В конце 2017 года главного воришку приговорили к 5,5 годам тюремного заключения, а молодому человеку, разбившему стекло автомобиля, дали полтора года, передает Eesti Ekspress.

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