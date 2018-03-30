Украинский суд вызвал на допрос убитого комбата Гиви

СЕГОДНЯ 16:00 2018-03-30T16:00:59+03:00

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Легенда ополчения ДНР, трагически погибший год назад лидер батальона «Сомали» Михаил Толстых (позывной «Гиви») вызван в Павлоградский районный суд Днепропетровской области. Об этом 30 марта пишут украинские СМИ.

"Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вызывает обвиняемого Толстых Михаила Сергеевича в подготовительное судебное заседание, которое назначено на 5 апреля 2018 года на 9:00", - сообщают «Украинские новости».

Сообщается, что Толстых проходит фигурантом по нескольким уголовным производствам, среди которых террористический акт, незаконное лишение свободы и призывы к свержению законно-избранной власти. Вызывает обвиняемого судья Наталья Самоткан.

Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года в Макеевке. Его рабочий кабинет обстреляли из огнемета "Шмель". Также рассматривалась версия о подрыве бомбы.

В начале февраля 2018 года глава ДНР Александр Захарченко заявил, что следствием удалось установить всю цепочку причастных к данному преступлению, начиная от заказчики, заканчивая непосредственными исполнителями.