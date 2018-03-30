2018-03-30T17:34:20+03:00
Политика

В Киеве звучат призывы закрыть православный храм Московского патриархата в здании Верховной рады

Украинские общественники уверены, все восемь лет служители культа не заплатили в бюджет ни копейки налогов
Евгений ЧЕРНЕНКО
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На Украине местные активисты добрались до очередного храма УПЦ Московсвого патриархатаНа Украине местные активисты добрались до очередного храма УПЦ Московсвого патриархатаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Украине озаботились законностью функционирования в Верховной раде православного храма Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). "Комитет избирателей Украины" (КИУ) вышел к Министерству внутренних дел страны с инициативой провести проверку документации культового учреждения и выяснить на каких основания он там существует.

В своем письме украинские общественники утверждают, что у них есть информация, что православный храм существует в стенах Рады полулегально. К тому же не платит в казну украинского государства ни копейки налогов, нарушая тем самым украинское законодательство.

"Обратились с официальным письмом в министерство внутренних дел относительно незаконного функционирования так называемого храма УПЦ (Московский патриархат) в помещении комитетов Верховной рады по адресу ул. Садовая 3а. Настоятельно требуем провести тщательную проверку и принять законные меры реагирования по факту захвата помещения административного здания и нанесения вреда государству", — написал гендиректор КИУ Алексей Кошель на своей странице в Facebook.

В последнее время на Украине, особенно после прихода нынешней киевской власти, участились притеснения храмов Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, основанная преданным анафеме расстригой Филаретом.

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