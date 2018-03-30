2018-03-30T17:34:29+03:00
Экономика

Минприроды реорганизует Росгидромет в госкорпорацию

Метеослужбы объединят и научат работать на прибыль
Алексей КАРЕЛИН
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Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей ДонскойМинистр природных ресурсов и экологии РФ Сергей ДонскойФото: Евгения ГУСЕВА
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На базе Росгидромета Минприроды намерено создать государственную компанию. Об этом сообщил на коллегии министерства его глава Сергей Донской.

«В качестве приоритетной мы рассматриваем задачу по реформированию системы Росгидромета и создания на его базе соответствующей государственной компании», - сказал Донской.

Ранее руководитель Росгидромета Максим Яковенко рассказывал, что метеослужбы необходимо объединить в одну организацию и открепить от госбюджета. Метеослужбы на Западе существуют за свой счет, к этому надо стремиться и в России, считает Яковенко и приводит в пример прибыльные метеослужбы в Новой Зеландии и Великобритании.

«В рамках существующей структуры органов власти и федеральных государственных бюджетных учреждений вы не можете перебросить деньги с одного учреждения на другое», - заметил Яковенко. Если же метеослужбы объединят в госкорпорацию или публично-правовую компанию, проблема перевода средств исчезнет, пишет «Интерфакс».

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