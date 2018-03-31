2018-03-31T11:27:26+03:00
В мире

На северо-востоке Китая археологи обнаружили более 500 древнейших артефактов

Среди находок - глиняная посуда, а также изделия из камня и костей, множество орудий труда
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Найденным артефактам более четырех тысяч летНайденным артефактам более четырех тысяч летФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Порядка 500 артефактов возрастом около четырех тысяч лет обнаружили археологи в ходе раскопок в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Раскопки велись на территории руин Хунхэ у реки Нэньцзян.

Среди находок - глиняная посуда, различные сосуды для жидкостей, а также изделия из камня и костей и множество орудий труда.

Особо удивил ученых тот факт, что девять керамических горшков были выложены вокруг жертвенного алтаря в форме Большого ковша созвездия Большой Медведицы. Как не без гордости рассказал исследователь Чжэнчжоуского института культурного наследия Вэй Цинли, это дает повод считать, что уже в то далекое время люди серьезно занимались изучением звезд.

«Находка доказывает, что люди уже тогда обладали астрономическими познаниями и выкладывали ритуальные церемониальные фигуры в форме Большого ковша», — заявил Вэй.

Раскопки на этих руинах начались в 2013 году. На месте археологических работ также были обнаружены кольцеобразные траншеи, похожие на крепостные рвы, которые могли использоваться для обороны от внешнего врага. Кроме того, поблизости был найден кластер из 189 могил, сообщает агентство Синьхуа

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Глава СК возложил цветы к народному мемориалу погибшим в Кемерове
Дания призвала Россию восстановить отношения с Западом
Торгпредство России в Лондоне может быть закрыто по решению Британии
Боливия поддержала Россию и осудила высылку наших дипломатов
В Совфеде отреагировали на возможное закрытие торгпредства РФ в Лондоне
На юге Афганистана в результате взрыва мины погибли двое военных
Советники Трампа убеждают его быть жестче по отношению к России
Состояние Савченко резко ухудшилось в СИЗО
Медведев ужесточил контроль за оборотом наркотических веществ
В Сиэтле окончательно закрылось российское Генконсульство
Россиянин Никулин в суде США заявил, что невиновен в хакерских атаках
Тереза Мэй повесила в личном кабинете свой портрет за £110
Макарова и Веснина уступили в полуфинале турнира WTA в Майами
"Украине уже никто не верит": Порошенко подорвал имидж своей страны
В Болгарии тушили пожар в пассажирском поезде «София — Бургас»
Более 220 человек эвакуированы из-за пожара в общежитии МСХА в Москве
Родственник принца Уильяма обвинен в изнасиловании несовершеннолетней
Принц Саудовской Аравии заявил, что Асад останется президентом Сирии
Лондон объяснил досмотр российского Airbus A321 обычной проверкой
Капитан российского самолета рассказал, что искали британцы на борту
СМИ сообщили о блокировке Трампом выделенных на Сирию $200 млн
Погода в Москве на 31 марта 2018 года: температура воздуха поднимется до +5
Генсек ООН опасается ухудшения ситуации в секторе Газа
Посол России в США рассказал, что американские спецслужбы пытались завербовать наших дипломатов
Маргарита Симоньян рассказала, что из сетки вещания в Вашингтоне исключили не только RT
В НАТО назвали условия для улучшения отношений и восстановления сотрудничества с Россией