На северо-востоке Китая археологи обнаружили более 500 древнейших артефактов

СЕГОДНЯ 11:27 2018-03-31T11:27:26+03:00

Среди находок - глиняная посуда, а также изделия из камня и костей, множество орудий труда

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Порядка 500 артефактов возрастом около четырех тысяч лет обнаружили археологи в ходе раскопок в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Раскопки велись на территории руин Хунхэ у реки Нэньцзян.

Среди находок - глиняная посуда, различные сосуды для жидкостей, а также изделия из камня и костей и множество орудий труда.

Особо удивил ученых тот факт, что девять керамических горшков были выложены вокруг жертвенного алтаря в форме Большого ковша созвездия Большой Медведицы. Как не без гордости рассказал исследователь Чжэнчжоуского института культурного наследия Вэй Цинли, это дает повод считать, что уже в то далекое время люди серьезно занимались изучением звезд.

«Находка доказывает, что люди уже тогда обладали астрономическими познаниями и выкладывали ритуальные церемониальные фигуры в форме Большого ковша», — заявил Вэй.

Раскопки на этих руинах начались в 2013 году. На месте археологических работ также были обнаружены кольцеобразные траншеи, похожие на крепостные рвы, которые могли использоваться для обороны от внешнего врага. Кроме того, поблизости был найден кластер из 189 могил, сообщает агентство Синьхуа