2018-03-31T18:00:29+03:00
Наука

Большой адронный коллайдер пробудился после зимней спячки

В Швейцарии стартовал седьмой год работы самого крупного и масштабного научного эксперимента в истории физики
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Большой адронный коллайдер снова набирает оборотыБольшой адронный коллайдер снова набирает оборотыФото: REUTERS
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Большой адронный коллайдер в CERN в Швейцарии, который является самым мощным на сегодняшний день ускорителем элементарных частиц, вновь запущен после почти четырех месяцев перерыва.

«Сегодня примерно в 13:16 БАК начал вновь ускорять частицы. Таким образом начался седьмой год работы самого крупного и масштабного научного эксперимента в истории и четвертый год работы на проектной энергии в 13 ТэВ», - сообщается на сайте CERN.

Предварительная стадия продлится еще несколько недель, набор научной статистики по плану должен начаться в мае. Ученые CERN поставили себе на 2018 год целью набрать большее количество данных, чем в 2017: 60 обратных фемтобарн против 50 в прошлом.

Стоит отметить, что приведение в действие Большого адронного коллайдера, это не просто банальный поворот соответствующего рубильника или тумблера. Это совокупность одновременного взаимодействия сразу нескольких подсистем прибора.

Так, например, перед запуском необходимо подключить питание к 1 560 электрических цепей и провести порядка 10 000 тестов. Несмотря на это, первые пучки частиц после перезапуска намного менее интенсивны, чем в рабочем режиме: в данный момент одновременно циркулирует ограниченное количество пучков, в них в 20 раз меньше протонов, а энергия частиц составляет всего по 450 ГэВ.

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