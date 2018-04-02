2018-04-02T11:54:51+03:00
Происшествия

Более 170 человек попали в больницы с отравлением после банкета в Бишкеке

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по нескольким статьям
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По факту массового отравления в Киргизии начато расследованиеПо факту массового отравления в Киргизии начато расследованиеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После праздничного банкета в одном из ресторанов Ташкента в больницу с признаками отравления были доставлены 173 человека. Из них 150 госпитализированы в Бишкеке, а остальные в других регионах Киргизии. Такое заявление сделал главный врач Центра госсанэпиднадзора Ташкента Артур Буюклянов.

Уточняется, что всего на праздничном мероприятии в ресторане "Ала-Тоо" 30 марта присутствовали около 190 человек. В настоящий момент специалисты уже определили ряд продуктов, которые могли вызвать отравление, и отправили их на исследования.

Между тем, главное управление внутренних дел киргизской столицы начало расследование и возбудило уголовное дело по двум статьям - "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Также были вынесены постановления о наложении штрафов на общую сумму 367 долларов и составлены протоколы об административных нарушениях. Их выписали на имя директора ресторана и шеф-повара, передает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в январе массовое отравление было зафиксировано в Бурятии, где в больницы попали более 130 человек, ранее посетившее одно из кафе в Улан-Удэ.

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