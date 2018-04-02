СЕГОДНЯ 15:20 2018-04-02T15:20:50+03:00

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 3 апреля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара увеличился до 57,28 рублей, курс евро — до 70,60 рублей

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Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 3 апреля. Соответствующее сообщение появилось на сайте регулятора.

Курс доллара к рублю увеличился на 2 копейки и составил 57,28 рублей. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, уменьшилась по сравнению с предыдущим днем на 0,04%.

Официальный курс евро к рублю вырос на 4,2 копейки — до 70,60 рублей. Стоимость национальной валюты, выраженная в евро, снизилась на 0,06%.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), согласно официльным курсам на вторник, выросла на 3 копейки, составив 63,27 рубля.

Отметим, что второй квартал начинается для рубля с небольшого снижения: на национальную валюту влияют сезонные факторы (опережающий рост импорта, выплата дивидендов) и сохраняющаяся внешнеполитическая напряженность. При этом на стороне национальной валюты остаются все еще высокие нефтяные цены.