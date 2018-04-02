2018-04-02T17:12:07+03:00
В мире

В Вашингтоне больше 50 туристов доставили в больницу с отравлением

Госпитализированы 48 подростков и трое взрослых
Алексей КАРЕЛИН
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Состояние отравившихся в США туристов стабильноеСостояние отравившихся в США туристов стабильноеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Около полусотни человек доставили в больницу в Вашингтоне, многих с симптомами пищевого отравления. Все находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщает департамент пожарной службы и неотложной медицинской помощи округа Колумбия.

«Ситуация с больными в отеле Harrington: в итоге были госпитализированы 48 подростков и трое взрослых. У некоторых из них не было симптомов болезни, но их направили в больницу в профилактических целях», - пишет представитель службы в микроблоге Twitter.

По предварительным данным, пациенты являются туристами из Лондона, пишет газета New York Daily News. Недомогание иностранцы почувствовали еще в Нью-Йорке, откуда приехали в столицу Штатов. Там они поселились в отеле Harrington, что в пяти кварталах от Белого дома.

Пользователи Twitter иронизируют, не обвинили ли в этом отравлении Россию, а также не ели ли туристы гречку, намекая на инцидент в Солсбери и его последствия.

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