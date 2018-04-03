Сотрудники Белого дома в случае ядерной атаки могут спастись в секретном бункере

СЕГОДНЯ 09:21 2018-04-03T09:27:33+03:00

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В случае ядерной атаки сотрудники Белого дома могут спастись в секретном бункере, построенном под этим зданием. Об этом рассказал бывший репортер газеты Washington Post Рональд Кесслер в своей книге "Белый дом Трампа: изменение правил игры".

По его данным, во время правления бывшего президента США Барака Обамы под западным крылом Белого дома был построен бункер на случай "сценария Судного дня".

"Бункер глубиной не менее чем в пять этажей, построенный почти в конце срока Обамы, может вместить целое западное крыло (Белого дома) в случае применения оружия массового поражения", — приводит издание Washington Examiner отрывок из книги Кесслера.

Отмечается, что стройка началась в 2010 году, ее оценивали в 376 миллионов долларов. Официально сообщалось, что целью проекта было улучшение электропроводки и системы кондиционирования воздуха, хотя на самом деле возводился бункер.

"Хотя они готовы к ядерной зиме, сотрудники Белого дома борются с более насущной проблемой — мухами. С помощью заряженных солью ружей", — добавляет издание.

По словам Кесслера, западное крыло Белого дома было построено на болоте, поэтому там много мух, которых ненавидит Трамп.