В Европе дала сбой система управления воздушным движением
Расширенная система тактического управления воздушными потоками в Европе дала сбой. Об этом сообщает Европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol в официальном микроблоге Twitter. В центральном аэропорту Бельгии «Завентем» и в регионах ограничено число взлетов самолетов, об отмене рейсов пока не говорится.
Предпринимаются срочные меры по восстановлению работы системы, но они могут сократить число перелетов на 10%, говорят в Eurocontrol. Официальный представитель бельгийской службы воздушного контроля Belgocontrol подтвердил информацию.
Как поясняют в Eurocontrol, в результате сбоя утратились данные о некоторых полетах, авиаперевозчикам предложили обновить расписание. Всего на день было запланировано 29,5 тысяч рейсов, половина из них может быть задержана из-за сбоя.
Технический сбой не является результатом чьего-то прямого воздействия, отмечают в Eurocontrol, безопасности пассажиров и аэропортов ничто не угрожает.