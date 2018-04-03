2018-04-03T17:46:23+03:00
Происшествия

В Европе дала сбой система управления воздушным движением

В бельгийских аэропортах ограничили количество взлетов самолетов
Алексей КАРЕЛИН
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Около половины запланированных на 3 апреля рейсов могут задержать из-за технеполадок.Около половины запланированных на 3 апреля рейсов могут задержать из-за технеполадок.Фото: Анастасия НОВИКОВА
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Расширенная система тактического управления воздушными потоками в Европе дала сбой. Об этом сообщает Европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol в официальном микроблоге Twitter. В центральном аэропорту Бельгии «Завентем» и в регионах ограничено число взлетов самолетов, об отмене рейсов пока не говорится.

Предпринимаются срочные меры по восстановлению работы системы, но они могут сократить число перелетов на 10%, говорят в Eurocontrol. Официальный представитель бельгийской службы воздушного контроля Belgocontrol подтвердил информацию.

Как поясняют в Eurocontrol, в результате сбоя утратились данные о некоторых полетах, авиаперевозчикам предложили обновить расписание. Всего на день было запланировано 29,5 тысяч рейсов, половина из них может быть задержана из-за сбоя.

Технический сбой не является результатом чьего-то прямого воздействия, отмечают в Eurocontrol, безопасности пассажиров и аэропортов ничто не угрожает.

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