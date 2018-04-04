2018-04-04T15:04:38+03:00
Политика

Аваков: МВФ требует от Киева на 35% поднять внутренние цены на газ

По мнению главы МВД Украины, в случае такого радикального увеличения стоимости топлива народ «сметет» власть
Денис СУХОВ
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Фото: Zuma\TASSМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Фото: Zuma\TASS
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Международный валютный фонд требует от украинских властей на 35% поднять внутренние цены на газ. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

«Есть много текущих проблем. Например, взаимодействие с МВФ, который предлагает нам повысить тарифы на газ на 35%», - заявил Аваков в интервью порталу «Лига.net».

По словам министра, такое радикальное повышение стоимости топлива приведет к очередному государственному перевороту в стране, после которого к власти придут популисты.

«Повысить-то можно. Но только украинский народ сразу поднимется, сметет власть. А после этого проголосует за популистов, которые все вернут назад. Вы этого хотите, уважаемые коллеги? Я не дипломат, так что на самом высоком уровне могу говорить прямо», - добавил Аваков.

Как сообщал сайт «КП», в марте 2015 года МВФ одобрил четырехлетнюю программу финансовой помощи Украине в размере 17, 5 млрд долларов. В ее рамках Киев получил до апреля 2017 года четыре транша на сумму 8,38 млрд долларов.

Выделение оставшихся средств МВФ прочно увязывает с неукоснительным выполнением Киевом экономических условий программы, которые включают повышение цены на газ для населения.

При этом украинское правительство рассчитывает получить транш уже в первом полугодии 2018 года. Глава кабмина Владимир Гройсман объяснил задержку тем, что Верховная Рада еще не приняла ряд необходимых законодательных актов.

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