2018-04-04T15:30:05+03:00
Происшествия

Очевидцы рассказали о пожаре в ТЦ «Персей»

На место происшествия оперативно приехала «скорая» и 30 пожарных машин
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В здании торгового центра на Малой Семеновской, дом 28, строение 19, произошел пожар. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССВ здании торгового центра на Малой Семеновской, дом 28, строение 19, произошел пожар. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Очевидцы пожара рассказали, что произошло в торговом центре «Персей» о время пожара. По их словам, никакой сирены в здании не было, охранник лично предупредил посетителей и продавцов о возгорании.

Так, очевидец Кирилл находился в здании торгового центра, когда там произошел пожар. Он рассказал, что в момент происшествия все посетители смогли спокойно покинуть ТЦ.

«Мы были с семьей, покупали ребенку одежду. Стал бегать охранник и кричать, что всем надо выходить на улицу. Начали все выходить, одевать детей. Сирены никакой не было, бегал только охранник в панике. Потом все вышли не спеша. Народу в ТЦ было мало. И уже на улице увидели, что из-под крыши с верхних этажей валит черный дым», - цитирует мужчину телеканал «360».

Пожар произошел в торговом центре на Малой Семеновской. Во время происшествия погиб один человек, шестеро сотрудников МЧС пострадали. Пожару была присвоена вторая категория сложности.

Сотрудница горевшего ТЦ в Москве рассказала, как проходила эвакуация.В Москве 4 апреля загорелся торговый центр "Персей для детей". Об этом сообщили очевидцы в соцсетяхАлександр РОГОЗА

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