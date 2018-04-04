2018-04-04T17:28:21+03:00
Политика

Путин: Россия, Турция и Иран поддерживают территориальную целостность и суверенитет Сирии

Президент РФ отметил нарастающие попытки усугубить внутренние конфликты в арабской республике с целью ее дальнейшего разделения
Денис СУХОВ
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Путин: Россия, Турция и Иран поддерживают территориальную целостность и суверенитет СирииПутин: Россия, Турция и Иран поддерживают территориальную целостность и суверенитет СирииФото: REUTERS
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Президенты России, Турции и Ирана достигли важных договоренностей по сирийской проблематике в ходе состоявшихся в Анкаре переговоров. В свою очередь, это нашло отражение в совместном заявлении, принятом по итогам встречи.

«Отмечу, что в этом документе подчеркнута твердая приверженность России, Ирана и Турции содействовать укреплению суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», - заявил российский лидер Владимир Путин после переговоров.

Он также подчеркнул, что такая принципиальная позиция особенно важна на фоне нарастающих попыток усугубить межэтнические и межконфессиональные отношения в сирийском обществе, чтобы раздробить страну и сохранить конфликтный потенциал на Ближнем Востоке но многие годы.

Путин отметил, что РФ, Турция и Иран уделяют особое внимание вопросам послевоенного восстановления в Сирии, где с этой целью уже реализуются инфраструктурные и социальные проекты с участием российских компаний.

«Необходимо, чтобы люди могли жить в нормальных условиях, и без капитальных крупных вложений со стороны, в том числе, ничего не удастся сделать. Мы призываем все страны мира активнее принимать участие не на словах, а на деле», - сказал президент РФ, добавив, что в настоящее время остальные страны практически не принимают участия в оказании гуманитарной помощи Сирии, ограничиваясь небольшими поставками по линии ООН.

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