Микроавтобус с пассажирами рухнул в реку в Румынии, семь человек погибло

СЕГОДНЯ 11:02 2018-04-05T11:02:39+03:00

Рабочие лесного хозяйства так и не доехали домой на Пасху Фото: другой источник.

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В Румынии в реку опрокинулся микроавтобус с пассажирами, в результате трагического инцидента погибло девять человек. ЧП произошло в уезде Нямц.

В ночь на четверг, 5 апреля, автобус ехал в сторону города Рымнику-Вылча. Проезжая по мосту через реку Быстрица, машину вдруг резко повело вправо. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина рухнула в воду.

Из десяти находившихся в автобусе пассажиров выбраться на берег живым удалось только одному. На место ЧП экстренно прибыли медики и спасатели. Тела семи погибших нашли сразу, еще двое объявлены пропавшими без вести, передает агентство Mediafax.

"Продолжаются поиски с водолазами и пневматическими лодками. Там глубина составляет семь метров. В автобусе ехали рабочие лесного хозяйства домой на Пасху", — сообщил пресс-секретарь Инспектората чрезвычайных ситуации уезда Нямц Адриан Ротару.

По словам чиновника, выяснилось, что микроавтобус был предусмотрен для исключительно перевозки грузов. Однако в нем были оборудованы места для пассажиров, что недопустимо. По предварительной версии полиции, к аварии могла привести лопнувшая шина или внезапная неисправность ходовой части автомобиля.