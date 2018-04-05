2018-04-05T14:00:47+03:00
Экономика

Больше половины валютных сделок на Московской бирже проводят роботы

Различить бота и живого трейдера практически невозможно
Алексей КАРЕЛИН
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На Московской бирже работают 55 роботов, генерирующих заявки на куплю-продажу валюты.На Московской бирже работают 55 роботов, генерирующих заявки на куплю-продажу валюты.Фото: REUTERS
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На Московской бирже больше половины оборота валютного рынка обеспечивают 55 торговых роботов. Они действуют по установленной программе High frequency trade (HFT), в рамках которой подают сигналы о купле-продажи валюты. Об этом говорится в апрельском докладе Банка России.

«Конечно, когда на „поле битвы“ выходят роботы, это вызывает тревогу у участников торгов. Когда рынок идет вниз или вверх, роботы усиливают этот тренд. Поэтому биржа принимала решение штрафовать игроков дополнительными комиссиями за выставление большого числа неисполненных заявок, что делается с помощью торговых роботов», - рассказал «Ридусу» аналитик банка ВТБ24 Олег Душин.

По словам Душина, различить HFT-робота и живого трейдера практически невозможно. На робота может указывать только повышенная частота сделок.

В перспективе финансисты намерены создать нейронную сеть для принятия решений по торгам.

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