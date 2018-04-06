Венесуэла отзывает своего посла в Панаме для консультаций

СЕГОДНЯ 09:14 2018-04-06T09:14:39+03:00

Ранее Панама заявила об отзыве своего посла из Каракаса и рекомендовала сделать то же Венесуэле

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Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами заявил, что страна отзывает своего посла в Панаме для консультаций.

Ранее Панама сообщила об отзыве своего посла из Каракаса и рекомендовала поступить так же Венесуэле.

"Для защиты священных интересов Родины Боливара и венесуэльского народа президент Николас Мадуро принял решение отозвать для консультаций нашего посла в республике Панама… Хорхе Дурана Сентено", — сообщил Эль-Аиссами в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что Каракас осуждает политику президента Панамы Карлоса Варелы.

"Боливарианское правительство отвергает неприемлемую агрессию антинародного и коррумпированного правительства президента Хуана Карлоса Варелы против народа Венесуэлы. Президент Варела хочет отвлечь внимание от серьезного морального разложения, которое переживает его правительство", — добавил вице-президент Венесуэлы.

Напомним, Венесуэла ранее решила прекратить на 90 дней торгово-экономические отношения с Панамой, опубликовав перечень 46 юридических и 22 физических лиц, с которыми венесуэльцам запрещено иметь дело. До того правительство Панамы включило президента Венесуэлы Николаса Мадуро в список персон, которые могут быть причастны к отмыванию денег.