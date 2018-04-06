Сына Шона Пенна арестовали за хранение нескольких видов наркотиков

СЕГОДНЯ 09:37 2018-04-06T09:37:15+03:00

Актер Шон Пенн с сыном Хоппером и дочерью Дилан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автомобиль Хоппера Пенна остановили полицейские на автомагистрали для проверки документов

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В Соединенных Штатах арестовали 24-летнего сына голливудского актера Шона Пенна по обвинению в хранении наркотиков. Хоппера Пенна задержали в штате Небраска, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Отмечается, что автомобиль Пенна-младшего, в котором он ехал вместе с подругой, остановили полицейские на автомагистрали для проверки документов. После обыска транспортного средства представитель правоохранительных органов нашел в салоне 14 граммов марихуаны, четыре таблетки амфетамина и три грамма грибов.

В результате власти Небраски предъявили Хопперу Пенну обвинения в хранении наркотиков. В США хранение амфетамина является уголовным преступлением.

Напомним, ранее стало известно, что сына популярной певицы Мадонны Рокко Ричи арестовали полицейские в Великобритании за хранение марихуаны. Молодому человеку тогда было 16 лет.