Сына Шона Пенна арестовали за хранение нескольких видов наркотиков
В Соединенных Штатах арестовали 24-летнего сына голливудского актера Шона Пенна по обвинению в хранении наркотиков. Хоппера Пенна задержали в штате Небраска, сообщает издание The Hollywood Reporter.
Отмечается, что автомобиль Пенна-младшего, в котором он ехал вместе с подругой, остановили полицейские на автомагистрали для проверки документов. После обыска транспортного средства представитель правоохранительных органов нашел в салоне 14 граммов марихуаны, четыре таблетки амфетамина и три грамма грибов.
В результате власти Небраски предъявили Хопперу Пенну обвинения в хранении наркотиков. В США хранение амфетамина является уголовным преступлением.
Напомним, ранее стало известно, что сына популярной певицы Мадонны Рокко Ричи арестовали полицейские в Великобритании за хранение марихуаны. Молодому человеку тогда было 16 лет.