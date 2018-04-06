СЕГОДНЯ 11:13 2018-04-06T11:13:25+03:00

По России проходят массовые проверки ТЦ после пожара в Кемерове. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В России впервые утвержден стандарт по тестированию систем оповещения и тушения. Он вступит в силу 1 мая. Организации обяжут проверять пожарную сигнализацию каждый квартал, а работоспособность автоматических систем тушения и противодымной защиты - дважды в год. Требования ГОСТ обязательны к исполнению.

Проверку противопожарных систем руководитель организации должен проводить в соответствии с инструкциями производителей или международными стандартами. Отказ от испытания будет считаться нарушением правил противопожарной безопасности. Если при проверке выявятся технические неполадки, их документально обяжут устранить.

В Общественной палате считают, что необходимо разработать стандарт для персонала торговых центров и других мест массового пребывания людей. В регламенте намерены прописать, как следует поступать в случае чрезвычайной ситуации, пишут «Известия».

Напомним, 25 марта на четверотом этаже ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул пожар. По словам очевидцев, охрана и персонал поспешили покинуть здание, а противопожарная система и сигнализация не сработали. В результате погибло больше 60 человек.