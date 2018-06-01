ЕС инициировал разбирательство в ВТО против Китая

1 Июнь 17:30 2018-06-01T17:30:18+03:00

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ЕС запустил судебное производство во Всемирной торговой организации (ВТО) в отношении китайского законодательства, которое "подрывает права интеллектуальной собственности европейских компаний". Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём заявила, что данная проблема уже давно беспокоит членов политического объединения.

По ее словам, сейчас европейские компании, приходя на китайский рынок, вынуждены предоставлять право собственности на использование своих технологий местным предприятиям. При этом о заключении соглашения по передаче данных на рыночных условиях не идет и речи.

"Мы не можем позволить ни одной стране заставлять наши компании отказываться от этих с трудом заработанных знаний. Это противоречит международным правилам, которые мы все согласовали в ВТО. Если основные игроки не будут придерживаться правил, вся система может рухнуть", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейской комиссии.

Там же подчеркивается, что если запрошенные в пятницу, 1 июня, консультации не позволят найти устраивающее всех решение в течение 60 дней, то Евросоюз обратится в ВТО с просьбой о создании специальной группы по этому вопросу.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что накануне власти США решили ограничить выдачу виз гражданам Китая в рамках обеспечения гарантии сохранения интеллектуальной собственности внутри государства.