МЧС предупредило об усилении ветра в Москве 2 июня

1 Июнь 18:41 2018-06-01T18:41:03+03:00

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В пятницу, 1 июня, МЧС России предупредило москвичей об усилении ветра 2 июня. По информации ведомства, порывы западного ветра в ближайшую субботу могут достигать 15 метров в секунду. В связи с этим спасатели призвали жителей столицы быть внимательными и осторожными.

«Днем 2 июня с 09:00 до 21:00 переменная облачность, температура +21...+23 градуса, ветер западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного главка МЧС РФ.

Также там отмечается, что в ночь на 2 июня воздух в мегаполисе остынет до +8…+10 градусов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, первая летняя ночь в Москве побила температурный рекорд. Так, ночь на 1 июня оказалась самой холодной за последние 80 лет. Причем холоднее всего было в подмосковных Черустях: там воздух остывал до -1,7 градуса.