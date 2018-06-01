ВЭБ планирует сократить до 50% своих сотрудников

1 Июнь 21:30 2018-06-01T21:30:46+03:00

При этом требования к производительности труда возрастут

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В пятницу, 1 июня, стало известно, что Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует оптимизировать штат. Выяснилось, что в ближайшее время новое руководство собирается сократить 40-50% сотрудников. При этом, как отметили в госкорпорации, требования к производительности труда возрастут.

«Оптимизация будет довольно масштабной - на уровне 40-50% от нынешней штатной численности. Требования к производительности труда возрастут. С учетом профессионализма работников поставленные перед ВЭБ как опорным институтом развития задачи будут выполнены», - цитирует заявление пресс-службы ВЭБ ТАСС.

Как ожидается, сокращение штата, решение о котором было принято по итогам аудита текущего состояния госкорпорации, позволит Внешэкономбанку сэкономить на зарплатах, аренде помещений и транспорте.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 24 мая ВЭБ возглавил бывший первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. В тот день президент РФ Владимир Путин призвал нового руководителя превратить банк в институт развития.